Trainer-​Netzwerk Gmünd beklagt maue Resonanz der Vereine

Seit Sportbürgermeister Joachim Bläse 2017 nach regem Austausch mit den Vereinen die Übungsleiter-​Offensive ausgerufen hat, ist das Thema Trainer in den Vereinen ein großes. Das Trainer-​Netzwerk Gmünd möchte sich genau darum kümmern – doch nur wenige Vereine ziehen bislang mit.

Freitag, 26. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Gerold Bläse, Vorsitzender Germania Bargaus und Mit-​Initiator des Trainer-​Netzwerks, hat vollmundig die Road-​Show des Trainer-​Netzwerks angekündigt. Besuchen wollte man Woche für Woche den TV Straßdorf, den TSV Großdeinbach, Normannia Gmünd und zuletzt Germania Bargau. Doch alleine die Tatsache, dass gleich zweimal nicht genügend Anmeldungen eingetrudelt sind, verdeutlicht eines: die Vereine bringen sich bei diesem Netzwerk nicht genügend ein. Letztlich haben die erste Veranstaltung (Straßdorf) und nun die letzte (Bargau) stattfinden können. Das Hauptproblem scheint derweil die Kommunikation innerhalb der Vereine zu sein, wie Roland Wendel, Vorsitzender des Schwimmervereins Gmünd stellvertretend berichtet hat. „Da lesen die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle irgendwas mit Trainer, schicken das dann an den Trainer-​Verteiler – und am Ende habe ich nur zufällig davon erfahren, dass diese Veranstaltung nun noch einmal in Bargau stattfindet.“

