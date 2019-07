Die a.l.s.o. feiert Sommerfest

Der wunderschöne Garten der a.l.s.o. ist noch viel schöner, wenn viele Menschen dort gemeinsam feiern. So auch am Freitagabend beim Sommerfest. Es war bunt und fröhlich. Vielfalt war Programm zum Abschlussfest der Kampagne „Schwäbisch Gmünd für Solidarität und Vielfalt – Deine Stimme gegen Rechts!“.

Samstag, 27. Juli 2019

Edda Eschelbach

Ali Nagelbach berichtete vom Erfolg der Kampagne mit ihren mehr alsVeranstaltungen – Musik, Lesungen und Film waren dabei.Menschen haben die Kampagne unterzeichnet. Als Dankeschön für alle, die mitgemacht haben, hat diedas diesjährige Sommerfest für sie veranstaltet. Wie sich das Koordinierungsteam die Zukunft des Bündnisses vorstellt, erfahren Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung

