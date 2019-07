Hauptübung der Waldstetter Feuerwehr

Fotos: Gerhard Nesper

Zur jährlichen Feuerwehrhauptübung hatte die Waldstetter Feuerwehr unter Beteiligung der Abteilung Wißgoldingen und der DRK –Ortsgruppe am Samstag die Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Samstag, 27. Juli 2019

Der Übung lag folgendes Szenario zugrunde: In der Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens entstand bei Flexarbeiten ein Brand. Bei den eigenständigen Löschversuchen desjährigen Inhabers wurde dieser und weitereMitarbeiter z.T. schwer verletzt und im Gebäude eingeschlossen. Nachdem ein aufmerksamer Passant die Rettungsleitstelle verständigt hatte, wurden gleichzeitig die Feuerwehren in Waldstetten und Wißgoldingen alarmiert und in Marsch gesetzt. Auch das Helfer-​vor-​Ort Team kam mitMann, dem–Ortsgruppenleiter Martin Fichtlscherer und dem Einsatzleiter Markus Stütz zum Brandort.Was sich sonst noch bei der Übung ereignete, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

