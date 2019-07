Remstal Gartenschau: Finale der Barockwoche in Schwäbisch Gmünd

Mit einer opulenten Party im Stadtgarten ging die Gmünder Barockwoche am Freitagabend zu Ende. Die Veranstaltung blieb vom Gewitter verschont und endete mit einem bunten Feuerwerk.

Barock — dieses Wort steht für ausschweifende Lebenslust, die sich sowohl in der Architektur als auch in der Kleidung ausdrückte. Dies alles gab es eine Woche lang im Remspark zu sehen — wobei die ehrenamtlichen Darsteller in ihren prächtigen Gewändern und unter dicken Perücken gehörig ins Schwitzen kamen.







