Vollsperrung der B 29 auf Höhe Lorch-​Waldhausen

Die Bundesstraße 29 wird aufgrund der Sanierung des Mittelstreifens auf Höhe der Ausfahrt Lorch-​Waldhausen am Samstag, 27 . Juli 2019 , 19 Uhr bis 6 : 00 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart sowie am 28 . Juli 2019 , 19 Uhr bis 6 Uhr in Fahrtrichtung Aalen für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt

Eine Umleitung wird in beiden Fällen ausgeschildert. Die Bwird im Anschluss bis zum Ende des Jahres zwischen Lorch-​Waldhausen und Lorch-​Weitmars in beiden Fahrtrichtungen halbseitig gesperrt bleibt.

