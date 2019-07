Zehn neue Länder bei der achten Auflage der Single-​Dart-​WM

Fotos: Lämmerhirt

An diesem Samstag ist es wieder soweit: Dartfreunde treffen sich im Gögginger Fenschderle, um den mittlerweile nicht unbegehrten Titel „Dart-​Weltmeister“ zu erlangen, wenngleich der Titel natürlich nur ein inoffizieller ist.

Samstag, 27. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Vjekoslav Balaz, Vorsitzender des gastgebenden Vereins DC Over the Tops, hat diese Veranstaltung vor einigen Jahren ins Leben gerufen – und jedes Jahr scheint die Veranstaltung eine größere Resonanz zu erlangen. „Wir haben in diesem Jahr zehn neue Länder dabei, soll heißen: Es nehmen Spieler teil, die bislang noch nicht bei diesem Turnier dabei gewesen sind“, erklärt Balaz. Seit dem Start der Veranstaltung bekommt jeder Teilnehmer ein zugewiesenes Land, unter dem er an dieser WM teilnimmt – das ist überhaupt der Grund, warum dieses Turnier als WM deklariert wird. Der Titel ist folglich nicht ganz ernst gemeint, treten doch Länder wie Trinidad & Tobago, Jamaika oder Tahiti an. Wie schon im Januar dieses Jahres, bei der siebten Auflage, ist das Teilnehmerfeld von 64 Spielern ruckzuck voll gewesen.





Die ersten drei Sieger erhalten Pokale und Preisgelder, auch daran hat sich nichts geändert. Der Vierte muss mit einem Trostpreis vorliebnehmen. Dazu bekommt auch in diesem Jahr wieder die beste Dame eine Flasche Sekt.





Besonders motiviert dürfte der Essinger Uwe Holz in diesem Jahr sein, der wieder als Tansania teilnimmt. Zweimal in Serie hat er die Veranstaltung gewonnen, gewinnt er am Samstag also erneut, ist der riesige Wanderpokal seiner. „Das hatten wir natürlich noch nie. Ich bin gespannt, ob Uwe diesem Druck standhält, es vielleicht sogar eher eine Zusatzmotivation für ihn ist“, blickt Balaz voraus.

