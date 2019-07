8 . Single-​Dart-​WM: Moritz Boger glänzt bei seiner Premiere

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Zimmermann/​OtT

Mit einer faustdicken Überraschung ist die achte Ausgabe der Single-​Dart-​WM zu Ende gegangen. Der Böbinger Moritz Boger ist mit Bangladesch erstmals an den Start gegangen und hat sich den begehrten Titel im Gögginger Fenschderle gesichert. Titelverteidiger Uwe Holz musste bereits im Achtelfinale die Segel streichen.

Sonntag, 28. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 15 Sekunden Lesedauer



3

0

Eben dieser Krieger hatte sich bei den Gmünder Dartmeisterschaften mit Boger angefreundet, ihn für die kommende Saison auch für den Gögginger Dartclub Underdogs gewinnen können. Die beiden Kumpels standen sich schließlich im Viertelfinale gegenüber – und Boger setzte sich dort mit 3 : 0 durch, was für eine Geschichte. An Boger werden die Underdogs in der Bezirksliga sicherlich noch ihre Freude haben. Dabei hatte sich der Dart-​Shootingstar im Sechzehntelfinale gegen Polen, das durch Manfred Maier vertreten wurde, beim 3 : 2 noch recht schwer getan. „Das war aber das einzige Spiel, ansonsten hat Moritz das gesamte Turnier über konstant gute Leistungen gezeigt und folglich verdient gewonnen“, sagte Vjekoslav Balaz, Vorsitzender des DC Over the Tops und Organisator dieser Turnierserie.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag.



Insgesamt waren es zehn neue Länder, sprich: zehn Darter, die bei diesen Turnieren noch nie mitgespielt hatten. So freute man sich in Göggingen auf zahlreiche neue Eindrücke – und ein Neuer sorgte dann mal richtig für Furore. Alle waren im Vorfeld der Single-​Dart-​WM gespannt darauf, ob Uwe Holz seinen Titel verteidigen kann und die große Trophäe, den Wanderpokal, am Ende sein Eigen nennen darf. Die Antwort: Nein. Das lag vor allem daran, dass mit Moritz Boger ein Spieler dabei gewesen ist, der unglaublich konstant gespielt hat und zum anderen, dass Holz Pech hatte, im Achtelfinale bereits auf seinen Dauerrivalen Michael Krieger zu treffen, der, angetreten wie immer mit Australien, ihm beimim Achtelfinale keine Chance gelassen hatte. Diese beiden Kontrahenten standen sich bei dieser Dart-​Großveranstaltung auch schon im Finale gegenüber.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

145 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58