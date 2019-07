B29 bei Verteiler Ost wegen Unfall in beiden Richtungen gesperrt

B 29 bei Verteiler Ost wegen Unfall in beiden Richtungen gesperrt

Die B 29 ist derzeit wegen eines Frontalzusammenstoßes am Verteiler Ost, bei der Einmündung L 1161 , komplett in beide Richtungen gesperrt. Der Fahrer eines in Richtung Aalen kommenden Pkw überholte laut Polizei einen vor ihm fahrenden Lkw. Er stieß dabei frontal mit einem aus Richtung Aalen entgegenkommenden Pkw zusammen.

Sonntag, 28. Juli 2019

Edda Eschelbach

Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Die Unfallaufnahme läuft derzeit, weshalb im Augenblick noch nicht gesichert ist, ob es drei oder vier Leicht– bis Mittelschwerverletzte gibt.







Nachtrag: Der Unfallverursacher fuhr einen Opel Insignia und wurde schwer verletzt. Seine beiden Mitfahrer sowie der Unfallgegner, der einen VW Passat fuhr, wurden leicht verletzt. Zur Stunde ( 23 . 26 Uhr) dauert die Sperrung noch an, weil die Fahrzeuge noch geborgen werden.



