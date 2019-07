Drei Vereine gründen gemeinsames Jugendblasorchester

Letzte Woche war es endlich soweit. Den Sommerabschluss feierten die drei Jugendkapellen der Musikvereine aus Horn und Schechingen sowie des Gesang– und Musikverein „Cäcilia“ Iggingen gemeinsam. Ab September bilden sie auch gemeinsam ein Jugendblasorchester.

Sonntag, 28. Juli 2019

Manfred Laduch

Die Abstimmungen auf Vorstandsebene und Jugendleitung sind erfolgt und in allen drei Vereinen wurde von den Gremien für dieses Kooperationsmodell gestimmt. Beim Abschluss waren selbstverständlich auch die drei Jugendleitungsteam mit anwesend. Den überanwesenden Kindern und Jugendlichen wurde freudestrahlend verkündet, dass es ab Septemberür alle drei Vereine ein gemeinsames Jugendblasorchester und eine gemeinsame Jugendgruppe (als Vorstufe) geben wird. Was die Vereine erreichen wollen und wie das Projekt künftig geführt wird, steht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

