Fußball: Marc Gallego wechselt von Essingen nach Dorfmerkingen

Galerie (1 Bild)

Foto: SFD

Der TSV Essingen hat dem Wunsch seines Spielers Marc Gallego entsprochen und den Vertrag zum 27 . Juli in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Sonntag, 28. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

18 Sekunden Lesedauer



WFV

Zuvor haben sich Patrick Schiehlen, Sportliche Leitung des TSV und Josef Schill, Spielleiter bei den Sportfreunden, über die Auflösungsmodalitäten in fairer Weise geeinigt. Gallego erhält bei den Sportfreunden einen Zwei-​Jahresvertrag und kann bereits in der ersten–Verbandspokalrunde an diesem Mittwoch eingesetzt werden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

174 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 53