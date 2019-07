Gartenfeste in Schechingen und Bettringen

Vielerorts fanden am Wochende im gesamten Kreisgebiet Gartenfeste statt, unter anderem in Bettringen und Schechingen.

Sonntag, 28. Juli 2019

Gerhard Nesper

In Bettringen hatten die Feuerwehrkameraden in weiser Voraussicht ein großes Zelt aufgestellt, das angesichts des regnerischen Wetters von den Besuchern gerne angenommen wurde. Zur Mittagszeit und zu den knusprigen Hähnchen und leckerem Grillgut war das Zelt fast bis auf dem letzten Platz gefüllt. Beim Schechinger Scheunenfest wurde das Publikum schon seit Freitag Abend musikalisch unterhalten. Auch am Sonntag spielte zum Mittagessen, bei dem Krustenbraten, Schnitzel sowie zahlreiche Fischspezialitäten serviert wurden, der Musikverein Holzhausen mit stimmungsvoller Blasmusik auf.Auch über andere Feste berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Montagausgabe.

