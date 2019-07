Grandioses Bergfest zur Halbzeit der Remstal Gartenschau

Es wurde gefeiert, gesungen, getanzt, gegessen und auf die Halbzeit angestoßen — das Bergfest in Schwäbisch Gmünd war ein Publikumsmagnet. Geladene Gäste haben die Stallwächter-​Party gefeiert. Rockfans jubelten der SWR1-​Band zu. Beeindruckte Besucher ließen sich von der Laser-​Show faszinieren. Große Köche und kleine Köche gaben ihr Bestes auf der Remspark-​Bühne. Und der Staffelstab für die Highlight-​Woche wanderte weiter nach Böbingen.

Das und noch viel mehr wurde den Gartenschau-​Besuchern am Wochenende geboten. Was es im Detail bei den zahlreichen Veranstaltungen zu sehen, zu hören, zu erleben gab, können Sie am 29. Juli in der Rems-​Zeitung nachlesen.

