Hospiz als neues Kapitel der Klostergeschichte in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: Miriam Siegfried

Die Franziskanerinnen der ewigen Anbetung in Schwäbisch Gmünd machen sich auf in ein neues Kapitel der Klostergeschichte. In den Klostermauern soll ein Hospiz Platz finden, in dem schwerstkranke Menschen und ihre Zu– und Angehörigen begleitet werden.

Sonntag, 28. Juli 2019

Manfred Laduch

25 Sekunden Lesedauer



Mit der Bauübergabe und der Enthüllung des Bauschildes geht das Projekt nun in die konkrete Umsetzung über. Die Töne der Albhörner aus Bargau unter Leitung von Magnus Bartele eröffneten den Festakt und lockten die Besucherinnen und Besucher, die Schwestern und die Ehrengäste aus dem dunklen Kirchenraum hinaus auf den lichtdurchfluteten Vorplatz. Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung und die Planungen findet sich in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

215 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 62