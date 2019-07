Für zwei Wochen: Remsbrücke am Bahnhof halbseitig gesperrt

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Seit Montag ist die Remsbrücke im Zuge des Bahnhofboulevards für zwei Wochen halbseitig gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten.

Montag, 29. Juli 2019

Heino Schütte

31 Sekunden Lesedauer



Wie angekündigt, wurden die Barrieren und Verbotsschilder am Montagmorgen nach dem Berufsverkehr zunächst in Fahrtrichung Innenstadt/​Aalen aufgestellt. Nächste Woche ab Montag dann für eine weitere Woche die gleiche Prozedur in Richtung Omnibusbahnhof/​Stuttgart. Die Verkehrsteilnehmer müssen weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen. Betroffen sind natürlich auch die Fahrgäste des Öffentlichen Personennahverkehrs, die an den Haltestellen hinter der Baustelle Verspätungen in Kauf nehmen müssen. Die Bauarbeiter wunderten sich am Montag schwer, weil trotz der Ausschilderung praktisch im Minutentakt Falsch– und Mogelfahrer unterwegs waren, teils entgegen der Fahrtrichtung, teils sogar auf den Gehwegen, um zu versuchen, die Baustelle trotz der Absperrungen und Umleitung auf kürzestem Weg zu passieren; hoffentlich passiert nichts.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

435 Aufrufe

10 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 52