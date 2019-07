Kampagne „Saubere Ostalb“ startet

Im Juni wurde im Kreistag beschlossen, die Kampagne „Saubere Ostalb“ gemeinsam mit der GOA und den Städten und Gemeinden durchzuführen. Die Kosten von knapp einer Million Euro werden gemeinsam getragen. Jetzt startet die auf drei Jahre angelegte Initiative.

Montag, 29. Juli 2019

Edda Eschelbach

GOA

30

Mit der Initiative „Saubere Ostalb“ wollen nun der Landkreis, dieund die Städte und Gemeinden gemeinsam versuchen, einen Stimmungswandel in der Bevölkerung zu erreichen. Mehr zur Kampagne, und warum dringend Müllpaten gesucht werden, erfahren Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung.

