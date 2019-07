Kinderhaus Goethestraße öffnet am 1 . Oktober

Aus dem bisher von der katholischen Kirche als Provisorium genutzten kirchlichen Kindergarten in der Goethestraße 57 wird jetzt, nachdem der Kindergarten St. Michael wieder bezogen ist, unter städtischer Führung das Kinderhaus Goethestraße. Die Eröffnung ist für den 1 . Oktober geplant.

Montag, 29. Juli 2019

Edda Eschelbach

KnappQuadratmeter Grundfläche im Erdgeschoss und weiterebisQuadratmeter Bewegungsraum im Untergeschoss bietet das neue Kinderhaus. Derzeit wird dort umgebaut. Was in der Einrichtung geplant ist und wie das Konzept der Kinderbetreuung aussehen wird, erfahren Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung.

