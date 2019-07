Kugelstoßer Eric Maihöfer ist Deutscher Meister

Galerie (1 Bild)

Foto: LG Staufen

Drei Tage lang sind im Ulmer Donaustadion die Deutschen Meisterschaften der Jugend U 18 und U 20 ausgetragen worden. Mit dabei waren elf Nachwuchsathleten der LG Staufen, allen voran Kugelstoßer Eric Maihöfer. Er sicherte sich mit einer neuen Bestleistung von 20 , 02 Metern den U-​ 20 -​Titel und übernimmt damit die Führung in der deutschen Jahresbestenliste.

Montag, 29. Juli 2019

Alex Vogt

1 Minute 12 Sekunden Lesedauer



Unter denkbar ungünstigen Bedingungen trat Eric Maihöfer zum Kugelstoßen in der männlichen U 20 an. Bei strömendem Regen steigerte er seine persönliche Bestleistung schon im ersten Versuch auf 18 , 30 Meter, was gleichzeitig die Führung bedeutete.





ÜberMeter Hürden der weiblichen Jugend Ulieferte Josefine Schäkel einen guten Vorlauf ab und qualifizierte sich mitSekunden für das Halbfinale. Dabei verpasste sie ihre persönliche Bestzeit nur knapp. Im Zwischenlauf fand sie erst nach fünf Hürden ins Rennen und konnte den Rückstand trotz eines starken Endspurts nicht mehr aufholen. Sie verpasste das Finale knapp, dennoch reichte es für Platz zehn unter den besten Hürdenläuferinnen Deutschlands.Lukas Bader startete als einer der jüngsten Teilnehmer in der männlichen Jugend Uebenfalls über die Hürdenstrecke. Nach einem tollen Rennen überquerte er die Ziellinie inSekunden, am Ende fehlten ihm nur sechs Hundertstel zu einer neuen Bestzeit. Allerdings kam er bei einem starken Teilnehmerfeld nicht über den Vorlauf hinaus.Kugelstoßerin Milaine Ammon stellte sich der Konkurrenz der weiblichen Jugend U. Nach einer bisher sehr starken Saison mit einigen Titeln und Bestleistungen merkte man ihr die Aufregung bei ihrer ersten DM deutlich an. Dabei verpasste sie mitMetern das Finale der letzten Acht nur um drei Zentimeter. Sie landete auf Rang neun, was bei weitem kein schlechtes Ergebnis darstellt.

