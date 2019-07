Lieferwagen überschlägt sich — Fahrer schwer verletzt

So gegen 18 Uhr war am Montagabend ein Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen unterwegs zwischen Alfdorf-​Pfahlbronn und Welzheim. An der Ortseinfahrt Breitenfürst kam er von der Fahrbahn ab und landete nach einem Überschlag im Vorgarten eines Hauses.

Montag, 29. Juli 2019

Der Fahrer des Lieferwagens war nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs, übersteuerte vermutlich das Fahrzeug in einer Rechtskurve und überschlug sich dabei. Das Fahrzeug des Handwerkers kam dann auf der linken Straßenseite im Garten total demoliert wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden, sein Beifahrer wurde ebenfalls verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

