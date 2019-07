Spark bei EKM: Noch waghalsiger

„Spark“ waren schon beim Gschwender Musik-​Winter und auch in der Essinger Schloss-​Scheune zu Gast. Nun am Samstag Abend das dritte Konzert in kurzer Zeit, dieses Mal im Rahmen des Europäischen Kirchenmusikfestivals.

Ein Gipfelreffen der Klassik-​Stars. Die Besprechung des Konzerts steht in der RZ vom 30 . Juli.



Kommen noch genügend Zuhörer? Die Karten für die Augustinuskirche waren sehr schnell vergriffen, denn – wie „Spark“ schon in Gschwend ankündigte – sollte es ein (fast) ganz anderes Konzert werden. Dafür sorgte allein schon der junge Spitzen-​Counter Valer Sabadus, der diesmal mit von der Partie war bei „Closer to Paradise“, dem Konzert in vier Akten.

