Dieter Krieger und die „Herren von Schechingen“

Dieter Krieger ist Leib und Seele des Geschichts– und Heimatvereins von Schechingen. Praktisch jede Minute, in der er nicht im Freibad seine Pflicht tut, verbringt er mit dem Blick in die Vergangenheit. Nun hat er ein dickes Buch über „Die Herren von Schechingen“ geschrieben.

Historie der Adelsherrschaft bedurfte einer intensiven Spurensuche in Archiven und in der Sekundärliteratur.





Was bei dieser Spurensuche zu Tage gefördert wurde, beschreibt die Rems-​Zeitung am 3 . Juli!



Gelernt hat er das Lesen alter Quellen nicht auf einer Universität, sondern im Selbststudium. Mit der Zeit hat sich der Schechinger Bademeister ein solches Wissen angeeignet und so viele eigeneForschungen betrieben, dass er damit so manchen Geschichtslehrer in den Schatten stellt. Der Blick auf die

