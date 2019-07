LG Staufen: Männerstaffel knackt 30 Jahre alten Rekord

Gemeinsam mit der Jugend U 18 holten die Gmünder Athleten an beiden Wettkampftagen insgesamt zwei Goldmedaillen, eine Silbermedaille, drei Bronzemedaillen und fünf weitere Endkampfplatzierungen.

Die 4 x 100 -​Meter-​Staffel war für die Männer der Höhepunkt des ersten Wettkampftages, auch hier war die Vorgabe die Erfüllung der Norm für die deutschen Meisterschaften. In einem fast fehlerfreien Lauf zeigten die LGler eine starke Leistung und knackten mit schnellen 41 , 90 Sekunden nicht nur die DM-​Norm, sondern auch den mehr als 30 Jahre alten Vereinsrekord der LG Staufen.





Den ausführlichen bericht sowie die Berichterstattung zum zweiten Tag lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag.



Bei den Männern erwischte Moritz Kindel zunächst aber einen schwarzen Tag über die-​Meter-​Distanz. Nach missglücktem Start und ein paar Trainingsproblemen in den vergangenen Wochen blieb er unter seinen Leistungen und verpasste den Zwischenlauf.Speerwerfer Patrick Hess absolvierte in St. Wendel seinen ersten Wettkampf in diesem Jahr und startete damit in die Freiluftsaison. Dabei war sein Ziel, ebenfalls die Norm für die deutschen Meisterschaften zu erfüllen. Am Ende standen für ihnMeter zu Buche, was gleichbedeutend mit der Vizemeisterschaft war. Die Norm für Berlin verpasste er jedoch knapp, dennoch freute er sich über die Silbermedaille.

