Nach Unfall am Remspark: Heftige Verkehrsbehinderungen in der Gmünder Innenstadt

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch mitten im Feierabendverkehr am Remspark zutrug. Der Pkw wäre beinahe in die Rems gestürzt.

Mittwoch, 03. Juli 2019

Heino Schütte

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war offenbar die Fahrerin des verunglückten Golf vom Bremspedal auf das Gaspedal gerutscht. Aus Richtung Ledergasse kommend, gab das Auto augenscheinlich Vollgas, schleuderte über den Kreisverkehr und krachte am Bahnhofsboulevard gegen das Brückengeländer. Es hätte nicht mehr viel gefehlt und der Golf hätte das Geländer vollends durchschlagen und wäre folglich in die Rems gestürzt. Auch die Feuerwehr wurde vorsorglich alarmiert. Aufgrund der Rettungs– und Bergungsaktion kam es im Nu zu Rückstaus im gesamten Innenstadtbereich. Hitzebedingt kamen einige wartende Pkw unglücklicherweise auch noch „ins Kochen“, blieben als Pannenfahrzeuge liegen, was die Verkehrsbehinderungen weiter verschlimmerte.

