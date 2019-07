Normannia Gmünd: Coppola kommt, Ugyen geht

Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd hat Anthony Jarvis Coppola vom Göppinger SV verpflichtet.

Mittwoch, 03. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

Der-​jährige,Meter große Rechtsaußen wurde in Böblingen geboren und besitzt sowohl die deutsche als auch die niederländische Staatsangehörigkeit. Am wohlsten fühlt sich der beidfüßige Stürmer als Rechtsaußen, kann aber auch auf der linken Außenbahn oder im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Bei der Normannia soll er daher für Belebung auf den offensiven Außenbahnen sorgen. Neuzugang Coppola verfügt über reichlich Oberliga-​Erfahrung: nach seiner Zeit in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers spielte er für die UdesHeidenheim, für den CfR Pforzheim, für die Uder Stuttgarter Kickers und zuletzt beim Göppinger SV als Nachfolger des Ex-​Normannen Francis Ubabuike (Einsätze).In diesem Zusammenhang teilte er auch noch mit, dass der Vertrag mit Serkan Uygun in dieser Woche in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde.

