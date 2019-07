Kidstown hat einen Bürgermeister gewählt

Die Wahlen sind gelaufen, das Ergebnis steht fest: Kidstown hat seinen ersten Bürgermeister und fünf neugewählte Gemeinderäte. Alle nahmen am Dienstag die Wahl an. Jetzt geht es los, das Leben der Kinder in ihrer eigenen Stadt. In einer Woche gibt’s Neuwahlen.

Kidstown ist hier in der Region bekannter als so manche größere Stadt in Deutschland. Nicht von ungefähr kam es, dass sich um diePlätze dieses Mal insgesamtKinder beworben haben. „Wir musstenKindern absagen, da wir einfach nicht mehr als die vorgesehenenKinder aufnehmen können“, sagt Sara Badawyia vom Stadtjugendring Heubach. Wen dieBürgerinnen und Bürger gewählt haben, können Sie am. Juli in der Rems-​Zeitung lesen.

