Manfred Klotzbücher verstorben

Galerie (1 Bild)

Foto: rz/​edk

Der Gmünder Sport trauert um einen seiner großen Sportpioniere. Denn ein solcher war Manfred Klotzbücher. Beim Sportlerball im Januar 2019 verlieh die Stadt ihm diesen Ehrentitel. Arg spät, leider, aber nicht zu spät. Am Sonntag, drei Tage vor seinem 82 . Geburtstag, ist Manfred Klotzbücher gestorben.

Dienstag, 30. Juli 2019

Heinz Strohmaier

40 Sekunden Lesedauer



Manfred Klotzbücher wurde von allen einfach nur ‚Manne‘ gerufen: Die Volleyballer von der DJK , die er als Sportlehrer mit den kundigsten aller Talentsucheraugen seit den 1960 er-​Jahren am Parler im Sportunterricht ausgeguckt hatte, viele in seinem Lehrerkollegium, in dem er extrem beliebt war. Vermutlich mochten ihn die meisten seiner Mitmenschen, Nachbarn, Schülereltern, wenn nicht sogar alle, die je mit ihm zu tun hatten. Man konnte kaum anders.

Die Rems-​Zeitung bringt in ihrer Ausgabe vom 30 . Juli einen Nachruf auf Manfred Klotzbücher, den Ulrich Köhler (ulk) verfasst hat. Einer seiner ehemaligen Spieler, der ihm viel zu verdanken hat, und dies weit über die 81 Quadratmeter eines Volleyballfeldes hinaus. Ein sehr persönlicher Nachruf, geschrieben mit ziemlich feuchten Augen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

173 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 60