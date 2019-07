Schauort Böbingen: Highlight-​Woche in einem Garten der Vielfalt

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Was die Gemeinde Böbingen für die Remstal Gartenschau auf die Beine gestellt hat, ist schon fast eine eigene Landesgartenschau. Dabei wurde bei der Gestaltung des Bürgerparks am alten Bahndamm auf Vielfalt gesetzt. Neben dem Eventbereich, der in diesen Tagen bei der Highlight-​Woche im Blickpunkt steht, gibt es einen Garten der Ruhe und Entspannung.

Dienstag, 30. Juli 2019

Gerold Bauer

49 Sekunden Lesedauer



Die Highlight-​Woche zieht das Remstal hinauf und in Böbingen, gibt es eine Woche mit viel Musik, Kabarett und vielen anderen tollen Veranstaltungen: das heißt jede Menge guter Unterhaltung und viele Gründe, dem hübschen Ort im Ostalbkreis einen Besuch abzustatten. Am Mittwoch, 31 . Juli, ab 18 Uhr, spielen Böbinger Bands unter der Überschrift: „Rock am Klotzbach“ . Mit viel Musik geht es gleich einen Tag später weiter: Radio Ton präsentiert ab 20 Uhr eine coole 80 er Party . Marcus und Geier Sturzflug bringen an Freitag die Highlight-​Woche auf den Punkt mit ihrem Programm „Ich will Spaß“. Am Samstagabend ist Blasmusik und Partypower angesagt. Zum Ausklang einer fröhlichen Woche erklärt am Sonntag um 20 Uhr im Park der Kabarettist Stephan Bauer: „Vor der Ehe wollt ich ewig leben“.





Unter dem Motto „Schauorte​.de“ hat die Rems-​Zeitung den Park besucht und stellt ihn am 30 . Juli vor!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

271 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73