TSB Gmünd kann beim 22:37 gegen den TVB Stuttgart eine Halbzeit lang mithalten

Es ist ein Handballfest gewesen, das man in der Gmünder Großsporthalle nicht oft zu sehen bekommt. Mit dem TVB Stuttgart war zu einem Testspiel ein Bundesligist zu Gast, der sich gegen den heimischen TSB Gmünd bis zur Pause schwer tat, danach aber dann doch noch aufdrehte und letztlich standesgemäß mit 37 : 22 ( 15 : 13 ) siegte.

Der Trainer des Bundesligisten, Jürgen Schweikardt, konnte mit der Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte nicht zufrieden sein, ließ der TVB in der Abwehr doch zu viel zu und vorne die nötige Dynamik und Konsequenz im Abschluss vermissen. Dies sollte sich nach dem Seitenwechsel prompt ändern.







Mit Christian Waibel, Aaron Fröhlich und Dominik Sos fehlten auf Seiten des TSB Gmünd urlaubs– und berufsbedingt gleich drei wichtige Spieler. Lukas Waldenmaier, der in dieser Saison kürzertreten möchte und Trainer Stefan Klaus nicht mehr regelmäßig zur Verfügung steht, sprang kurzerhand ein. Schließlich bekommt man nicht alle Tage die Gelegenheit, gegen einen Bundesligisten zu spielen.Für den gastgebenden Oberliga-​Aufsteiger ging es darum, sich gegen die Profis aus der Landeshauptstadt so teuer wie möglich zu verkaufen. Und dieses Vorhaben konnte in den erstenMinuten zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten in die Tat umgesetzt werden. Eine Führung blieb den Gmündern zwar verwehrt, aber sie setzten sich in der Offensive regelmäßig sehenswert durch und ließen sich bis zur Pause nicht abschütteln. NachMinuten gelang Neuzugang Stephan Mühleisen sogar der vielumjubelte Ausgleich zum. Mit Aleksa Djokic verkürzte ein weiterer Neuer im TSB-​Dress kurz vor der Pause auf

