Verabschiedungen am Schulzentrum Leinzell

Schulleitung und Kollegium des Schulzentrums Leinzell verabschiedeten bei einem heißen Sommerfest ihren Konrektor, Norbert Grimm, und aus dem Kollegium Gertrud Golbeck und Hans Sturm in die Pension. Philipp Mathes wird ab kommendem Schuljahr als Konrektor an der Friedrich-​von-​Keller-​Schule in Abtsgmünd wirken.

Dienstag, 30. Juli 2019

Schulleiter Hörsch beschrieb – zum Teil in launigen Worten – die Zusammenarbeit mit Norbert Grimm. Er charakterisierte diesen als besonders strukturierten und gründlichen Organisator, als exzellenten und engagierten Lehrer sowie Schulentwickler. Gertrud Golbeck wurde mit mehreren Beiträgen von Lehrerchor und Kollegium als hoch geschätzte und eine für die Schule prägende Persönlichkeit gezeichnet. Ausführlicher Bericht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

