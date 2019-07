Frauenfußball: Dominik Abele kehrt zum 1 . FC Stern Mögglingen zurück

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Ein alter Bekannter ist zurück in der Frauen-​Regionenliga. Nachdem er aus familiären Gründen in der vergangenen Saison ein fußballerisches Sabbatjahr eingelegt hatte, übernimmt Dominik Abele nun wieder als Trainer die Fußballerinnen des 1 . FC Stern Mögglingen. Er folgt auf Klaus Zitzmann, der nach nur einem Jahr wieder aufhört.

Mittwoch, 31. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

35 Sekunden Lesedauer



Doch diesmal kommt Abele nicht allein. Gemeinsam mit Patrick Auracher, selbst aktiv bei den Stuttgarter Kickers, geht er das Unterfangen Klassenerhalt an. Und in dieser Runde soll es ein entspannteres werden als in den vorangegangenen beiden Spielzeiten, in denen die Mögglinger jeweils die Klasse erst in der Relegation gehalten hatten. „Das ist natürlich unser Ziel, das ist doch ganz klar. Wenn wir Woche für Woche personell nicht so viel umstellen müssen, haben wir auch das Potenzial dazu“, sagt Abele.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Mittwoch.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

210 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66