Karambolage auf der B 29 bei Lorch-​Waldhausen

Foto: gbr

In Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd hat sich auf der B 29 in Fahrrichtung Schwäbisch Gmünd am Dienstag, 31 . Juli, gegen 17 Uhr im Bereich der Ausfahrt Waldhausen eine Karambolage mit mehreren beteiligen Fahrzeugen ereignet.

Mittwoch, 31. Juli 2019

Gerold Bauer

16 Sekunden Lesedauer



Laut Auskunft der Polizei sind insgesamt vier Fahrzeuge am Auffahrunfall beteiligt. Mit Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich ist daher zu rechnen. Wer sich auskennt, sollte eine Ausfahrt früher nehmen und den Stau umfahren.

