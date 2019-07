Kleiner Brand unter der Kellertreppe

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Am Mittwoch, gegen 17 . 15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem „Dachstuhlbrand in Göggingen“ im Lindenweg gerufen. Im Gebäude, in dem sich keine Personen befanden, wurde dann unter der Treppe im Keller ein Brandherd entdeckt.

Mittwoch, 31. Juli 2019

Heinz Strohmaier

22 Sekunden Lesedauer











Die eingesetzte Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff und konnte den Brand löschen. Nachdem zunächst unklar war, ob sich Personen im Gebäude befinden, konnte zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden: Das Wohnhaus war zum Zeitpunkt des Brandausbruches leer, niemand wurde verletzt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der entstandene Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Göggingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

113 Aufrufe

44 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 70