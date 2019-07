Radelstetten: Nachbarschaftsstreitigkeiten eskalieren

Galerie (1 Bild)

Am Dienstag gegen 19 : 15 Uhr kam es am Kugelbergle in Radelstetten zu Streitigkeiten unter mehreren Männern. Grundsätzlich ging es bei dem Streit um unterschiedliche Ansichten bezüglich dem Betrieb einer dortigen Autowerkstatt.

Mittwoch, 31. Juli 2019

Heinz Strohmaier

30 Sekunden Lesedauer



46

40

40

44

40

Im Verlauf des Streits gab ein-​jähriger Anwohner drei Schüsse aus einer mitgeführten Schreckschusswaffe ab, wodurch ein-​jähriger Mitarbeiter der Werkstatt leicht verletzt wurde. Der Schütze konnte anschließend durch den-​Jährigen, unter Mithilfe eines-​Jährigen, überrumpelt und entwaffnet werden. Der Schütze seinerseits gab an, zuvor von dem-​Jährigen mit einem Hammer angegriffen worden zu sein und sich deswegen mit der Schreckschusswaffe gewehrt zu haben. Die beiden Streithähne mussten nach dem Vorfall mit Rettungswägen in zwei unterschiedliche Krankenhäuser verbracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern aufgrund der unklaren Sachlage an.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

110 Aufrufe

46 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 59