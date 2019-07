Unterwegs zu Schauorten: Spuren der Römer im Rotenbachtal

Galerie (14 Bilder)

Fotos: gbr

Schwäbisch Gmünd ist nicht nur eine Stauferstadt, sondern könnte auch gut und gerne „Römisch Gmünd“ heißen. Dies machte der RZ-​Redakteur und Römer-​Buchautor bei seiner Führung durchs Rotenbachtal unter dem Motto „Unterwegs zu Schauorten“ deutlich und hatte dabei sehr viel über das antike Kapitel der Stadthistorie zu erzählen.

Mittwoch, 31. Juli 2019

Gerold Bauer

2 Minuten 10 Sekunden Lesedauer



150

270

2

16

0

71

71

60

06

40

Schon der ansprechend und informativ gestaltete Info-​Punkt am Wanderparkplatz im Rotenbachtal machte deutlich, dass der Raum Gmünd gerade durch seine Überreste aus der Römerzeit etwas ganz Besonderes ist. Und die Limes-​Cicerones – eine Gruppe von sehr engagierten Führern – sind sehr stolz darauf, dass Gmünd bei der offiziellen Beschreibung des Weltkulturerbes „Limes“ besonders erwähnt wird. Und zwar deshalb, weil hier der Schuttwall von der einstigen rätischen Mauer so gut erhalten blieb wie sonst fast nirgends.Dass ein Hauptwanderweg des Schwäbischen Albvereins auf einer Etappe exakt auf diesem Schuttwall verläuft, hat zwar sein Gutes, weil damit viele Menschen an die Überreste der Antike herangeführt werden. Andererseits wird das Weltkulturerbe dadurch buchstäblich mit Füßen getreten und mit der Zeit auch zerstört. Noch viel schlimmer ist es, dass der im Rotenbachtal sehr steil verlaufende Limeswall verbotswidrig als Downhill-​Strecke von Mountainbikern missbraucht wird, wie Limes-​Ciceronin Katja Baumgärtner immer wieder feststellen muss.Heino Schütte, aus dessen Feder das Buch „Die Römer im Remstal“ stammt (erhältlich in jeder Buchhandlung und natürlich bei der Rems-​Zeitung) berichtete von jener Begeisterung, mit der er zusammen mit seinem Bruder schon als Kind und Jugendlicher auf den Spuren der Römer die heimischen Wälder durchstreift hatte. Dass diese Begeisterung bei Heino Schütte nie aufgehört hat, merkte man an seiner Art, wie er bei der Führung die Fakten vermittelte. Es war kein knochentrockener Geschichtsunterricht, sondern der gelungene Versuch, ein lebendiges Bild davon zu zeichnen, wie sich der Alltag in der Zeit von etwabisnach Christus hier abgespielt hat.Die Teilnehmer der Sommertour erfuhren von schön herausgeputzten Frauen, die um die Gunst der römischen Soldaten warben ebenso wie von den einsamen Stunden auf den Wachtürmen in stockdunkler Winternacht. Auch auf die Allgegenwart vieler römischer Götter, die Toleranz gegenüber den Religionen anderer Völker sowie die fortschrittliche Kultur und Hygiene der Römer ging Schütte ein.Der profunde Kenner der Römerzeit unterstrich, dass es sich beim Limes nicht um ein Bollwerk im Stil der chinesischen Mauer oder einer mittelalterlichen Burg handelte. Eine feindliche Truppe hätte den Palisadenzaun in Obergermanien oder die „Teufelsmauer“ in Rätien schon überwinden können. Weil zwischen allen Wachtürmen eine Sicht– und Hörverbindung bestand, wäre das aber nicht unbemerkt geblieben, so dass die Römer aufgrund eines gut organisierten Alarmsystems dann sehr schnell mit geballter Militärmacht aus den Kastellen im Hinterland den Feinden gegenüber gestanden wären. „Solche Schlachten hat es am Limes hierzulande aber nie gegeben“, verwies Schütte darauf, dass weder archäologische Funde noch schriftliche Quelle auf Kampfhandlungen hindeuten.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

172 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57