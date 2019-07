Zu Cardiff City: Robert Glatzel spült dem 1 . FC Heidenheim rund sechs Millionen Euro in die Kassen

Galerie (1 Bild)

Foto: FCH

Robert Glatzel verlässt den 1 . FC Heidenheim und schließt sich ab sofort auf eigenen Wunsch Cardiff City an. Dem FCH bringt der Wechsel des 25 -​jährigen Angreifers zum Club aus der walisischen Hauptstadt eine Rekordtransfersumme ein.

Mittwoch, 31. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 22 Sekunden Lesedauer



Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich diese auf rund sechs Millionen Euro beziffern. Damit hat der FCH in diesem Sommer rund zehn Millionen Euro eingenommen, einen Transferüberschuss von rund neun Millionen erzielt. Glatzels Vertrag in Heidenheim wäre nur noch bis zum Ende dieser Saison gültig gewesen.

„Mit Robert verlässt uns ein absoluter Leistungsträger, der mit seiner fantastischen Entwicklung einen erheblichen Anteil am starken Abschneiden in unserer letzten Spielzeit hatte. Spätestens mit seinen drei Treffern im DFB –Pokal gegen den FC Bayern München hat er sich bei Vereinen in den Fokus gespielt, die finanziell über völlig andere Mittel verfügen als wir“, sagt Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender des FCH. „Das ist im Profifußball der natürliche Lauf der Dinge, dessen wir uns immer bewusst sein müssen. Das Angebot von Cardiff City ist nicht nur für Robert hochattraktiv, sondern beinhaltet auch den mit Abstand höchsten Transfererlös für unseren Verein, den wir bislang je erzielen konnten.“, fährt er fort. Aus diesem Grund haben wir Roberts Wunsch entsprochen. Wir danken Robert für seinen Einsatz beim FCH und wünschen ihm sportlich und persönlich alles Gute für die Zukunft!“

Robert Glatzel erzielte für den 1. FC Heidenheim in der vergangenen Saison in 29 Einsätzen wettbewerbsübergreifend 17 Tore und gab sechs Vorlagen. Der 1,93 Meter große Mittelstürmer kam im Juli 2017 ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern auf den Schlossberg und absolvierte in allen Wettbewerben 61 Partien für den FCH, in denen er insgesamt auf 24 Tore und zehn Vorlagen kam. Vor seiner Zeit in Kaiserslautern trug der gebürtige Münchner das Trikot des TSV 1860 München, des SV Wacker Burghausen, des SV Heimstetten und der SpVgg Unterhaching.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

144 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66