Bildungsprojekt für Hardt, Ost– und Kernstadt

Foto: Manfred Laduch

„Das ist das größte Drittmittel-​Projekt meiner Laufbahn, und die ist nicht sehr kurz“, meinte Dieter Lehmann. Der Leiter des städtischen Amts für Familie und Soziales stellte gestern mit vielen anderen Beteiligten die vierte „Biwaq“- Aktion in Gmünd vor.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Manfred Laduch

Biwaq steht für „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“, und die vierte Auflage umfasst das Hardt, die Oststadt und die Innenstadt. Er bemerke in diesen Quartieren viel Aufbruchstimmung, betonte bei der Begrüßung Gmünds Erster Bürgermeister Joachim Bläse. Durch die Erfolge der bisherigen Auflagen des Programms sei man motiviert. Zudem die wirtschaftliche Entwicklung zeige, dass man sich wieder verstärkt um das Thema Arbeit bemühen müsse. Was das Projekt für die drei Quartiere bewirken soll und welche die nächsten Termine sind, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

