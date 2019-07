Bürgermeister Jürgen Stempfle: Ohne Herausforderer, aber echter Wahlkampf

Jürgen Stempfle hat sich im Wahlkampf im wahrsten Sinne des Wortes „abgestrampelt“: Er war nämlich an zwei Tagen mit dem Fahrrad in der Gemeinde unterwegs und hat persönlich seinen Wahlprospekt an die Haushalte verteilt. Dies zeigt, dass er die Wahl am 7 . Juli sehr ernst nimmt, obwohl ihm diesen Job niemand streitig machen will.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Gerold Bauer

Dass die Bürgerschaft offensichtlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden ist, liegt nach seiner Einschätzung nicht zuletzt daran, dass in den 16 Jahren seiner bisherigen beiden Amtszeiten sehr viel bewegt werden konnte. Dies führt auch sein 24 -​seitiger Wahlprospekt vor Augen. Warum es in Böbingen so gut läuft ? Darauf hat der Schultes gleich drei Antworten.





Wie diese Antworten lauten, steht am 4 . Juli in der Rems-​Zeitung!



