Efendi Erol wechselt zur TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach

Dass Efendi Erol den 1 . FC Normannia Gmünd verlassen würde, war bekannt. Nun weiß man auch, wohin er wechselt. Erol schließt sich dem Neu-​Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler an.

Donnerstag, 04. Juli 2019

25 Sekunden Lesedauer



Nach langer Verletzungspause, Efendi Erol hatte sich noch in der Meistersaison Normannia Gmünds das Kreuzband gerissen, hat sich der Mittelfeldspieler in der vergangenen Oberligaspielzeit in den Kader zurückgekämpft. Unlängst hatte die Normannia jedoch verkündet, dass Erol den Verein verlassen werde. Nun ist auch bekannt, wohin: Erol hat sich dem Neu-​Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach angeschlossen.Bereits am Samstag, wenn TSG-​Trainer Benjamin Bilger zum Trainingsauftakt bittet, wird Erol im neuen TSG-​Dress mit dabei sein.

