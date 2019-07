Gmünder Wissenswerkstatt Eule feiert fünften Geburtstag

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Ihren fünften Geburtstag hat die Gmünder Wissenswerkstatt Eule an diesem Donnerstag gefeiert, was laut des Ersten Bürgermeisters der Stadt, Joachim Bläse, „nicht selbstverständlich“ sei.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Timo Lämmerhirt

55 Sekunden Lesedauer



Michael Nanz, Verantwortlicher der Eule, hat in seiner Eingangsrede zur Podiumsdiskussion anlässlich des fünften Geburtstags der Gmünder Wissenswerkstatt, die einem Plädoyer gleichkam, keinen Hehl aus seiner Begeisterung für diese Einrichtung gemacht – im Gegenteil: „Ich bin leidenschaftlicher Eule-​Fan. Von dieser Einrichtung, die Lust auf Technik machen soll. Wenngleich ich schlaflose Nächte deswegen gehatte“, so Nanz. Schließlich wurde ihm ein gewaltiger Batzen Geld in Aussicht gestellt, um diese Einrichtung der Technischen Akademie auf die Beine zu stellen. Etabliert ist sie längst, und das nicht nur in Schwäbisch Gmünd – und längst kann er wieder ruhig schlafen. Er fügte aber auch an, dass die Nächte der Entstehungszeit durchaus „Nächte der Kreativität und Leidenschaft“ gewesen seien. Der Erfolg der Einrichtung am Gmünder Bahnhof lässt sich auch in Zahlen dokumentieren, die Nanz gerne präsentierte. Bei 100 000 Besuchern habe man aufgehört zu zählen, wobei es bereits 60 000 bei der Gartenschau 2014 gewesen seien. 35 000 Kinder und Jugendliche haben an aktiven Workshops (mindestens einen halben Tag) teilgenommen. 20 000 Elektromotoren, 25 000 Batterien und 35 000 Räder oder Reifen sind in den vergangenen fünf Jahren in der Eule verbaut worden.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

183 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65