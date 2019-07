Italienische Nacht in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Am Samstag, 6 . Juli, locken wieder kulinarische Genüsse, mediterranes Flair, italienische Musik und hoffentlich auch sommerliche Temperaturen die Besucherinnen und Besucher zur „Italienischen Nacht“ auf den Unteren Marktplatz in Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Marcus Menzel

23 Sekunden Lesedauer



Leckere italienische Spezialitäten, Wein, „Più Bella Cosa“ von Eros Ramazzotti, mediterranes Flair: Die „Italienische Nacht“ auf dem Unteren Marktplatz hat in den vergangenen Jahren viele Fans in Schwäbisch Gmünd und weit in die Region hinein gefunden. Los geht es am Samstag bereits um 11 Uhr mit vielen leckeren kulinarischen Angeboten.







Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag, 5 . Juli.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

246 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 58