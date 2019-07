Sicherheitsdienst für den Badesee in Lorch-​Waldhausen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Badegäste, die zügellos über die Stränge schlagen, Polizeieinsätze erforderlich machen und sogar zur Räumung von Freibädern führen, waren in jüngster Zeit bundesweit in den Schlagzeilen der Medien. Soweit ist es in Waldhausen am Badesee freilich bei weitem nicht, aber es gibt auch dort Anlass zur Besorgnis, und dies will die Stadt Lorch nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer



Die Liste dessen, was inzwischen am Waldhäuser Badesee aus dem Ruder läuft, ist ziemlich lang. Das beginnt schon damit, dass so mancher dort seinen Müll einfach liegen lässt. Auch nächtliche Saufgelage im Sommer, Lärmbelästigung durch Party-​Feiern am See, Ärger über Hunde ohne Leine und auf der Liegewiese sowie das rücksichtslose, verkehrsbehindernde Parken entlang der Straße am Ufer sowie auf umliegenden Wegen und Wiesen sorgen für häufige Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern beim Ordnungsamt der Stadt Lorch.





Wie man dies mit Hilfe eines Sicherheitsdienstes in den Griff bekommen will, steht am 5 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

164 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73