Sperrung wegen Kinderfestumzug

Wegen des Kinderfestumzugs in Heubach ist die Hauptstraße (L 1162 ) in Fahrtrichtung Bartholomä, nach der Einmündung des Kreisverkehrs Gmünder Straße /​Mögglinger Straße /​Poststraße /​Hauptstraße bis zur Fritz-​Spießhofer-​Straße, am Samstag, 6 . Juli, in der Zeit von 8 Uhr bis etwa 9 : 15 Uhr für den Straßenverkehr voll gesperrt.

Donnerstag, 04. Juli 2019

Heinz Strohmaier

14 Sekunden Lesedauer



Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Heubach in dieser Zeit möglichst weiträumig zu umfahren.

