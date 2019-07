100 Jahre Gasthaus „Krone“ in Straßdorf

Galerie (1 Bild)

Foto: Siegfried Schenk/​Viscom Fotografie

Vor 100 Jahren, am 19 . Mai 1919 , erwarben Maria Kaißer, Wirtstochter vom Wäscherschloss, und Gregor Kaißer, Landwirt von Oberhausen bei Rechberghausen, das Anwesen „Krone“ in Straßdorf, Gastwirtschaft mit angrenzendem Wirtsgarten. Selbstverständlich wird dieses Jubiläum auch gebührend gefeiert.

Freitag, 05. Juli 2019

Marcus Menzel

34 Sekunden Lesedauer



11

12

BBQ

13

14

750

6

Am Donnerstag,. Juli, gibt es Gartenjazz, traditionell mit den „Swany Feet Warmers“, bei denen Lothar Kaißer, Enkel der Unternehmensgründer, den Bass zupft. Am Freitag,. Juli, findet eine–Party mit den „Hellraisers‘n Beerdrinkers“ statt. Am Samstag,. Juli, ist Partynacht mit der Wirtschaftswunderband aus Stuttgart. Und am Sonntag,. Juli, ist das Dorfjubiläum „Jahre Straßdorf“ mit Festakt und Unterhaltungsprogramm der Vereine im Festzelt, das auf dem Parkplatz der Krone aufgebaut sein wird. Mehr über das Jubiläum der „Krone“ lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Juli.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Straßdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

132 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 70