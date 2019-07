Alt-​Bürgermeister Klaus Maier ist Ehrenbürger von Heubach

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Verdienste von Bürgermeistern werden meistens anhand realisierter Projekte vor Augen geführt. Bei Klaus Maier ist diese Liste so lang, dass gestern Abend bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde nur die markantesten Ereignisse aufgezählt werden konnten.

Freitag, 05. Juli 2019

Gerold Bauer

46 Sekunden Lesedauer



Gewürdigt wurde beim Festakt aber nicht nur das „Was“, sondern auch das „Wie“: Klaus Maier ist ein durch und durch sozialer, kommunikativer Mensch, der bei seiner Amtsführung immer das Wohl der Menschen im Blick hatte. „Es war stets vorbildlich, wie Klaus Maier in Heubach erfolgreiche Kommunalpolitik machte“, sagte der Staatssekretär und MdB Christian Lange. „Das Miteinander in einer Stadt kommt nicht von selbst“, machte Klaus Pavel deutlich. „Klaus Maier hat richtige Entscheidungen getroffen, wichtige Impulse gesetzt und den nötigen Mut bewiesen“, würdigte der amtierende Heubacher Bürgermeister Frederick Brütting seinen bis vor acht Jahren amtierenden Vorgänger im Heubacher Rathaus. „Ich habe mich immer am wohlsten unter den Bürgerinnen und Bürgern gefühlt. Denn da erfährt man, was die Menschen wirklich bewegt!“ , sagte der neue Ehrenbürger Klaus Maier.





Warum Klaus Maier diese Ehrung wirklich verdient hat, steht am 6 . Juli in der Rems-​Zeitung!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

116 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 72