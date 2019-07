Autos brennen in der Gärtnerei

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Enssle/​Abele

Am Freitagnachmittag sind in der Gärtnerei Gruber in Heubach-​Lautern mehrere Autos in Brand geraten.

Freitag, 05. Juli 2019

Heinz Strohmaier

12 Sekunden Lesedauer



Die Feuerwehren aus Lautern und Heubach waren schnell zur Stelle und konnten einen größeren Schaden an den angrenzenden Gebäuden verhindern. Über die Brandursache gibt es noch keine Auskunft. Wir sind hier auf die Meldung der Polizei angewiesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

269 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70