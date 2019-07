Erinnerungskultur im Zeiselberg-​Stollen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: hs

Die Remstal Gartenschau und die damit einhergehende Neuerschließung des Zeiselbergs als Aussichts– und Vergnügungsbereich mit Weinbergcharakter plus Glücklichtweg haben es möglich gemacht: An Samstagen und Sonntagen können in diesem Berg Bürger und Besucher auch Einblick nehmen in ein finsteres Kapitel der Stadtgeschichte.

Freitag, 05. Juli 2019

Nicole Beuther

21 Sekunden Lesedauer



75





In der Freitagausgabe blickt die RZ auf die Geschichte des Zeiselberg-​Stollen.



Auch ein Stück der vielbeschworenen Gmünder Erinnerungskultur. Eines, das die Erinnerungsgeneration noch nach rundJahren erschaudern lässt. Denn das war seinerzeit keine Gartenschau-​Sehenswürdigkeit, sondern es ging im Zeiselberg ums Überleben.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

114 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 62