„Klimaanlagen-​Notstand“: Mobile Geräte ausverkauft

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Erwartungsvoll betritt ein junger Mann den Baumarkt und steuert zielstrebig in jene Ecke, wo die Klimaanlagen stehen. Besser gesagt stehen sollten, denn der Platz ist leer – und dies nicht nur dort, sondern auch in anderen Geschäften. Selbst in Online-​Shops heißt es in der Regel „ausverkauft!“

Freitag, 05. Juli 2019

Gerold Bauer

1 Minute 44 Sekunden Lesedauer



„Wir hatten eigentlich in ausreichender Zahl mobile Klimaanlagen bestellt, aber es wurden deutlich weniger geliefert – und die waren dann innerhalb eines Tages verkauft. Nachlieferungen gibt es nicht mehr!“ Mit dieser Aussage oder ähnlichen Erklärungen muss sich so mancher derzeit abfinden, der angesichts des anhaltend hochsommerlichen Wetters zu Hause oder im Büro nach Atem ringt und mit einem mobilen Kühlaggregat für frische Luft sorgen möchte. Auch bei Ventilatoren ist das Angebot deutlich geschrumpft.





Welche Alternativen es gibt, warum der Betrieb von mobilen Klimaanlagen nicht gut fürs Klima ist und wie die Rems-​Zeitung das Thema kommentiert, kann man in der Ausgabe vom 5 . Juli lesen (den Kommentar gibt es hier auch online)





Stromfresser

THEMA: Betrieb von Klimaanlagen

ist nicht gut für das Klima

von Gerold Bauer

Die Begriffe „Klimaschutz“ und „Klimanotstand“ sind in den Medien aktuell sehr präsent. Dass jene Kästen, die mit Hilfe eines Kompressors und Kühlmittel kalte Luft in den Raum blasen, „Klimaanlage“ heißen, ist vor diesem Hintergrund blanker Hohn. Denn diese Anlagen bringen keineswegs Vorteile für das Klima, sondern bewirken das genaue Gegenteil. Abgesehen davon, dass als Kühlmittel zum Teil bedenkliche Substanzen verwendet werden, sind insbesondere die relativ günstigen mobilen Klimaanlagen, die es für ein paar Hundert Euro gibt, extreme Stromfresser. Mit einer Erhöhung des jährlichen Stromverbrauchs um einen dreistelligen Betrag macht es sich unangenehm bemerkbar, dass die Anlagen konstruktionsbedingt ineffektiv sind, wenn sie vom Wohnungsinhaber einfach nur aufgestellt werden und der Abluftschlauch aus dem geöffneten oder gekippten Fenster hängt. Weil dann permanent warme Luft von draußen ins Zimmer strömen kann, läuft die Klimaanlage quasi im Dauerbetrieb. Würde die Energie dafür tatsächlich aus regenerativen Quellen wie Wind, Wasser oder Sonne stammen, könnte man das ja noch vernachlässigen. Kommt der Strom aber aus dem Kohlekraftwerk, ist dies alles andere als gut fürs Klima. Abgesehen davon, dass es bei der Stromversorgung eng würde, wenn alle Haushalte solche Dinger betreiben. Wenn man schon so eine Anlage aufstellt, sollte man dafür sorgen, dass der Schlauch durch ein passendes Loch in der Wand geführt wird oder dass das Fenster um den Schlauch herum zuverlässig abgedichtet wird. Die beste Lösung ist freilich vernünftiges Lüften und die Beschränkung auf den deutlich genügsameren Ventilator!





Diskutieren Sie mit uns unter

face​book​.com/​r​e​m​s​z​e​itung oder

schreiben Sie eine Mail an

redaktion@​remszeitung.​de





Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

203 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57