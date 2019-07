Marnon Busch verlängert vorzeitig bis 2023 beim FCH

Marnon Busch wird seine Fußballschuhe langfristig weiter für den 1 . FC Heidenheim schnüren.

Der Rechtsverteidiger verlängerte seinen im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum. Juni„Ich fühle mich in der Mannschaft, beim gesamten FCH und hier in der Region extrem wohl. Unseren gemeinsamen und erfolgreichen Weg in Heidenheim möchte ich unbedingt weiter mitgehen und dabei in den kommenden Jahren meine nächsten Entwicklungsschritte als Spieler in diesem Verein machen“, freut sich der-​Jährige über seine vorzeitige Vertragsverlängerung.„Nach einem nicht immer leichten ersten Jahr bei uns, auch aufgrund von Verletzungen, zählt Buschi mittlerweile zu den absoluten Leistungsträgern in unserer Mannschaft“, sagt der FCH-​Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald und ergänzt: „Buschi hat im vergangenen Jahr eine tolle Entwicklung genommen, bei der wir davon überzeugt sind, dass sie sich in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen wird.“

