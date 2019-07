Samstagsreportage: 22 Jahre Lorcher Fasnet Gesellschaft

Galerie (1 Bild)

Foto: RZ-​Archiv

Vor 22 Jahren wurde die Lorcher Fasnet Gesellschaft (LFG) gegründet. Am Samstag, 6 . Juli, findet in Lorch eine Großveranstaltung anlässlich des närrischen Jubiläums statt. Wir schauten ein wenig hinter die Kulissen des knapp 400 Mitglieder zählenden Vereins.

Freitag, 05. Juli 2019

Marcus Menzel

33 Sekunden Lesedauer



22

1997

e. V.

8

1997

6

16

30

19

6

Zwei Mal elf Jahre ergibt die närrische Zahl– für die Lorcher Fasnet Gesellschaftein ganz besonderer Grund zu feiern. Am. Märztrafen sich elf Lorcher Narren und gründeten die Lorcher Fasnet Gesellschaft. Das große Jubiläumsfest mit Sommerumzug Abendveranstaltung mit Live-​Musik der Pop-​, Rock-​. Live-​Band Tonic“ findet am. Juli auf dem Oria-​Platz in Lorch statt. UmUhr startet der Sommerumzug, abUhr gibt es ein Bühnenprogramm. Mehr über die LFG lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Juli.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

157 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 83