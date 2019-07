Wochenende: Fantastische 30 Jahre

Es gibt viele Gründe, sich aufs Wochenende zu freuen. Einer davon ist die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung, in der es viele gute, lesenswerte Geschichten gibt. Die Titelgeschichte widmet sich an diesem Samstag den „Fantastischen Vier“, die es nun seit 30 Jahren gibt.

Freitag, 05. Juli 2019

Heinz Strohmaier

39 Sekunden Lesedauer



30 Jahre „Die Fantastischen Vier!“ Auch wenn die Vier inzwischen an verschiedenen Orten leben, sind sie immer noch eine Stuttgarter Band. Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon erinnern sich an wichtige Stationen ihrer schwäbischen Vergangenheit. Ein Rückblick: Wo sie wurden, was sie sind.

Auf der Seite „Mensch+Technik“ geben wir eine Entscheidungshilfe, wenn es um die Anschaffung eines neuen Grills geht. Welcher Grill passt zu wem? Ob im engsten Kreis oder in großer Runde: Grillen macht Spaß. Und wenn man es richtig macht, ist die Zubereitung vieler Gerichte sogar gesünder als in der Pfanne. Aber wie findet man überhaupt heraus, was für einen Grill man braucht? Kohle, Strom, Gas?



Also: Ein lesenswertes Wochenende steht allen Rems-​Zeitungs-​Leser/​innen bevor. Viel Vergnügen.

