80 -​er Fest in der Innenstadt

Fotos: Gerhard Nesper

Als fünftes und letztes, aber nicht minder wichtiges Jahrgangsfest in diesem Jahr und gleichzeitig auch das fünfte und letzte Jahrgangsfest für die Altersgenossinnen und –genossen des Jahrgangs 1939 , wurde am Samstag das 80 -​er Fest gefeiert.

Samstag, 06. Juli 2019

Gerhard Nesper

Angeführt vom Fanfaren– und Trommlerzug sowie den Fahnenschwingern der Staufersaga und gefolgt von der Kolpingkapelle unter der Leitung von Janina Edelbauer führte der Festzug durch die Kornhausstraße zum Rathaus, wo Erster BürgermeisterJoachim Bläse die Altersgenossinnen und –genossen einzeln begrüßte und ihnen jeweils eine rote Rose überreichte. Geschenke, Glückwünsche, Gratulationen und Umarmungen bekamen sie natürlich auch von den zahlreichen Bekannten, Verwandten, Familien, Kindern, Enkeln und Urenkeln entlang der Umzugsstrecke. Der Altersgenosse Baldur Wiedmann, ehemals Wirt vom Bahnhofshotel und vom Hopfensitz, wurde vom Verein der Gmünder Köche mit Chefkoch Helmut Gloning, alle natürlich in weißer Kochuniform, begrüßt und beglückwünscht. Was sonst noch los war auf dem Marktplatz und im Hl. Kreuz-​Münster steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

